Госдума не поддержала протокольное поручение о замедлении Telegram

В начале пленарного заседания 11 февраля депутат от КПРФ Алексей Куринный поинтересовался, какие существуют правовые основания для замедления работы Telegram. По информации источников «Ведомостей», он заявил, что мессенджер остается важным средством общения для русскоязычной аудитории, а в связи с его замедлением поступает много жалоб. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ предложил тому подготовить соответствующее протокольное поручение. В этот же день депутаты его рассмотрели.