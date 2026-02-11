Госдума не поддержала протокольное поручение о замедлении Telegram
Госдума не поддержала протокольное поручение КПРФ по ситуации с замедлением работы мессенджера Telegram. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев в своем Telegram-канале. Против проголосовали 102 депутата, за – 77.
«За» проголосовали КПРФ и «СР», «Новые люди» – пять «за», остальные не голосовали. ЛДПР не голосовала, «ЕР» против», – говорится в посте Матвеева.
Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, как рассказал Матвеев, выступил против и приводил на заседании доводы о том, что мессенджер нарушает российское законодательство, не удаляет запрещенную информацию, а персональные данные пользователей все чаще попадают к мошенникам.
В начале пленарного заседания 11 февраля депутат от КПРФ Алексей Куринный поинтересовался, какие существуют правовые основания для замедления работы Telegram. По информации источников «Ведомостей», он заявил, что мессенджер остается важным средством общения для русскоязычной аудитории, а в связи с его замедлением поступает много жалоб. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ предложил тому подготовить соответствующее протокольное поручение. В этот же день депутаты его рассмотрели.
10 февраля Роскомнадзор заявил, что продолжит ограничивать Telegram и другие мессенджеры, которые нарушают российское законодательство. В частности, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях, уточнили в РКН.