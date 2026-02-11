Володин предложил КПРФ подготовить протокольное поручение по замедлению Telegram
В начале пленарного заседания Госдумы на закрытой встрече депутат от КПРФ Алексей Куринный задал вопрос о правовых основаниях для замедления работы мессенджера Telegram в РФ. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин ответил, что Куринный должен подготовить соответствующее протокольное поручение, которое будет рассмотрено.
По информации источников «Ведомостей», Куринный сослался на жалобы граждан, обеспокоенных замедлением работы Telegram. Депутат отметил, что этот мессенджер является важным средством общения для русскоязычной аудитории, и выразил недовольство тем, что россияне не получили разъяснений по поводу текущей ситуации.
9 и 10 февраля пользователи в России сообщали о перебоях в работе Telegram – отмечались задержки при загрузке сообщений, фото и видео. На этом фоне Роскомнадзор напомнил, что ключевые требования законодательства к интернет-платформам включают размещение серверов на территории РФ, защиту персональных данных, а также меры по противодействию мошенничеству, экстремизму и терроризму. Ведомство указывало, что в отношении сервисов, не исполняющих требования закона, будут применяться последовательные ограничения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 11 февраля говорил, что в ограничении работы мессенджера Telegram «нет ничего хорошего», однако действующее законодательство должно исполняться. Он отметил, что контакты с представителями Telegram продолжаются.