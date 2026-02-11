Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: в ограничении Telegram нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять

Ведомости

В ограничении работы мессенджера Telegram «нет ничего хорошего», однако действующее законодательство должно исполняться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, меры в отношении платформы связаны с отказом сервиса выполнять требования российского законодательства. Песков отметил, что контакты с представителями Telegram продолжаются.

«Но если реакции не следуют, то, соответственно, Роскомнадзор принимает меры, опять же, в соответствии с нашим законодательством», – сказал он.

Количество жалоб на работу Telegram снизилось

Технологии / Интернет и digital

Представитель Кремля также усомнился в использовании Telegram для связи на фронте. Но отметил, что не является специалистом в этом вопросе, и рекомендовал адресовать соответствующие вопросы в Минобороны.

9 и 10 февраля пользователи в России сообщали о перебоях в работе Telegram – отмечались задержки при загрузке сообщений, фото и видео. На этом фоне Роскомнадзор напомнил, что ключевые требования законодательства к интернет-платформам включают размещение серверов на территории РФ, защиту персональных данных, а также меры по противодействию мошенничеству, экстремизму и терроризму. Ведомство указывало, что в отношении сервисов, не исполняющих требования закона, будут применяться последовательные ограничения.

Основатель Telegram Павел Дуров после этого заявил, что платформа выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни. По его словам, ограничение свободы «никогда не является правильным решением». В качестве примера он привел Иран, где тоже предпринимали попытки ограничить мессенджер.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте