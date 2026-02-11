Песков: в ограничении Telegram нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять

9 и 10 февраля пользователи в России сообщали о перебоях в работе Telegram – отмечались задержки при загрузке сообщений, фото и видео. На этом фоне Роскомнадзор напомнил, что ключевые требования законодательства к интернет-платформам включают размещение серверов на территории РФ, защиту персональных данных, а также меры по противодействию мошенничеству, экстремизму и терроризму. Ведомство указывало, что в отношении сервисов, не исполняющих требования закона, будут применяться последовательные ограничения.