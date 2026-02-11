Песков: в ограничении Telegram нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять
В ограничении работы мессенджера Telegram «нет ничего хорошего», однако действующее законодательство должно исполняться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, меры в отношении платформы связаны с отказом сервиса выполнять требования российского законодательства. Песков отметил, что контакты с представителями Telegram продолжаются.
«Но если реакции не следуют, то, соответственно, Роскомнадзор принимает меры, опять же, в соответствии с нашим законодательством», – сказал он.
Представитель Кремля также усомнился в использовании Telegram для связи на фронте. Но отметил, что не является специалистом в этом вопросе, и рекомендовал адресовать соответствующие вопросы в Минобороны.
9 и 10 февраля пользователи в России сообщали о перебоях в работе Telegram – отмечались задержки при загрузке сообщений, фото и видео. На этом фоне Роскомнадзор напомнил, что ключевые требования законодательства к интернет-платформам включают размещение серверов на территории РФ, защиту персональных данных, а также меры по противодействию мошенничеству, экстремизму и терроризму. Ведомство указывало, что в отношении сервисов, не исполняющих требования закона, будут применяться последовательные ограничения.
Основатель Telegram Павел Дуров после этого заявил, что платформа выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни. По его словам, ограничение свободы «никогда не является правильным решением». В качестве примера он привел Иран, где тоже предпринимали попытки ограничить мессенджер.