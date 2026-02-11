Количество жалоб на работу Telegram снизилось
Количество жалоб на работу мессенджера Telegram в России снизилось, свидетельствуют данные Detector404. На момент 11:20 мск на работу мессенджера пожаловалось всего 62 человека.
За последний час на работу Telegram пожаловались 265 пользователей. Наибольшее количество жалоб поступает из Санкт-Петербурга (4%), Республики Карелия (3%), Москвы (3%) и Республики Тывы (2%).
Пользователи сталкиваются со сбоем мобильного приложения, сбоем сайта и проблемой получения оповещения.
10 февраля пользователи по всей России наблюдали замедление работы Telegram. Тогда же Роскомнадзор заявил, что позиция государства в отношении работы соцсетей и интернет-сервисов остается прежней: все ресурсы, как отечественные, так и иностранные, могут работать при условии соблюдения российского законодательства. К мессенджерам, не исполняющим требования, продолжат применяться «последовательные ограничительные меры».