Telegram за сутки заблокировал более 200 000 каналов и групп

Telegram за один день заблокировал более 200 000 групп и каналов – это максимальный показатель с конца января. Такие данные следуют из опубликованной статистики мессенджера.

По итогам 15 февраля было заблокировано 235 282 группы и канала. Это самый высокий показатель с 23 января, когда ограничения затронули 300 840 сообществ.

В Telegram отмечают, что система модерации с 2015 г. основывается на жалобах пользователей и проактивном мониторинге с применением машинного обучения. В начале 2024 г. инструменты были дополнены решениями на базе искусственного интеллекта.

10 февраля Роскомнадзор сообщил о намерении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих требования российского законодательства. Среди них – размещение серверов на территории России, защита персональных данных, а также противодействие мошенничеству, экстремизму и терроризму.

11 февраля депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, что нижняя палата парламента не поддержала протокольное поручение фракции КПРФ по ситуации с замедлением работы Telegram. Против инициативы проголосовали 102 депутата, за – 77.

15 февраля председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил о контактах администрации Telegram с Роскомнадзором. По его словам, российские власти предоставляют мессенджеру возможность выполнить требования законодательства РФ.

