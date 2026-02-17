Роскомнадзор отреагировал на сообщения о полной блокировке Telegram 1 апреля

Роскомнадзор отреагировал на сообщения о полной блокировке Telegram 1 апреляВедомству нечего добавить к прошлым заявлениям
Роскомнадзор не стал комментировать появившуюся в Telegram-канале Baza информацию о якобы готовящейся полной блокировке мессенджера в России с 1 апреля. В ведомстве сказали «Ведомостям», что им нечего добавить к ранее опубликованным заявлениям по этому вопросу.
10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство. Первые ограничительные меры против мессенджера были введены в августе 2025 г. Тогда были частично ограничены звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta
Среди ключевых требований, которые выдвигает РКН, – размещение серверов в России, защита персональных данных, противодействие мошенничеству, экстремизму и терроризму.
15 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил изданию «Фонтанка.ру», что Telegram находится в контакте с российскими властями. По его словам, мессенджеру предоставлена возможность выполнить требования законодательства. В РКН при этом тогда также отметили, что им нечего добавить к ранее опубликованному заявлению.
На этом фоне Telegram активизировал борьбу с нежелательным контентом: 16 февраля стало известно, что за сутки было заблокировано более 200 000 каналов и групп. Это максимальный показатель с конца января.