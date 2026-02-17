Роскомнадзор отреагировал на сообщения о полной блокировке Telegram 1 апреля

10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство. Первые ограничительные меры против мессенджера были введены в августе 2025 г. Тогда были частично ограничены звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ).