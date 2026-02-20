В спецзонах для развития ИИ разработчики смогут экономить на электроэнергии

Потребность дата-центров для ИИ до 2030 г. оценивается в Минэнерго на уровне 2–2,5 ГВт. Потребление одной ИИ-стойки, как правило, доходит до 25 кВт и выше, что в 3–5 раз превышает возможности стандартного коммерческого ЦОДа, отметил руководитель центра экспертизы по ЦОДам компании «К2Тех» Сергей Махлин.