В спецзонах для развития ИИ разработчики смогут экономить на электроэнергии

На территории России могут появиться специальный энергетические зоны для развития ИИ, рассказали «Ведомостям» два участника обсуждения с Минэнерго из компаний, задействованных в разработках в сфере ИИ. Это может позволить разработчикам сэкономить на электроэнергии. 

Один из собеседников рассказал, что в этих зонах будет действовать единый тариф на услуги по передаче электрической энергии. Также ведутся переговоры о возможности создания специализированных гарантирующих поставщиков, осуществляющих деятельность исключительно на территории таких спецзон.

Строительство объектов в спецэнергозонах собираются финансировать из федерального или региональных бюджетов.

Потребность дата-центров для ИИ до 2030 г. оценивается в Минэнерго на уровне 2–2,5 ГВт. Потребление одной ИИ-стойки, как правило, доходит до 25 кВт и выше, что в 3–5 раз превышает возможности стандартного коммерческого ЦОДа, отметил руководитель центра экспертизы по ЦОДам компании «К2Тех» Сергей Махлин.

Как рассказал «Ведомостям» ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин, российский рынок ЦОДов сталкивается с дефицитом энергомощности и особенно это заметно в столичном регионе. Мирин считает, что целесообразно создавать спецзоны в энергопрофицитных районах страны: Сибирь, Дальний Восток и часть регионов ПФО и УФО.

