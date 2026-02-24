Reuters: DeepSeek обучалась на новейшем чипе Nvidia, несмотря на запрет
Китайская компания DeepSeek обучала свою новую модель искусственного интеллекта на чипе Blackwell американской Nvidia, несмотря на действующие экспортные ограничения США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.
«Новейшая модель ИИ китайского стартапа DeepSeek, которая должна выйти уже на следующей неделе, была обучена на самом современном чипе Nvidia Blackwell, что может представлять собой нарушение американского экспортного контроля», – передает агентство.
По словам источника, в Вашингтоне полагают, что DeepSeek может удалить технические индикаторы, способные раскрыть использование американских чипов. При этом чиновник не уточнил, каким образом компания получила Blackwell, подчеркнув: «Мы не поставляем Blackwell в Китай».
13 февраля сообщалось, что OpenAI обвинила DeepSeek в дистиллировании американских моделей. Как сообщал Bloomberg, в документе утверждалось, что китайская компания использовала методы дистилляции в рамках «продолжающихся усилий по бесплатному использованию возможностей, разработанных OpenAI и другими американскими лабораториями». Речь идет о подходе, при котором одна модель ИИ обучается на результатах работы другой. OpenAI также заявила о выявлении «новых, запутанных методов», направленных на обход защитных механизмов компании.