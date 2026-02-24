Reuters: DeepSeek обучалась на новейшем чипе Nvidia, несмотря на запрет

13 февраля сообщалось, что OpenAI обвинила DeepSeek в дистиллировании американских моделей. Как сообщал Bloomberg, в документе утверждалось, что китайская компания использовала методы дистилляции в рамках «продолжающихся усилий по бесплатному использованию возможностей, разработанных OpenAI и другими американскими лабораториями». Речь идет о подходе, при котором одна модель ИИ обучается на результатах работы другой. OpenAI также заявила о выявлении «новых, запутанных методов», направленных на обход защитных механизмов компании.