Горелкин заявил, что Telegram «перегнул палку» с анонимностью
Мессенджер Telegram и криптосервисы «перегнули палку» с анонимностью пользователей, из-за чего приобрели чрезмерную популярность у преступников. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») во время форума «Новый Рунет: без мошенников и анонимов».
«На мой взгляд, в ряде случаев они перегнули палку и дали серьезный крен в сторону анонимности. Именно поэтому долгое время и криптовалюты, и Telegram были популярны у наркоторговцев. В преступных целях они и сегодня продолжают использоваться очень активно», – сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Горелкина, в этом заключается причина, по которой к таким приложениям и сервисам «возникают вопросы» у руководств различных государств.
25 февраля Таганский райсуд Москвы признал Telegram виновным в повторном невыполнении владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации. Мессенджеру назначили штраф на сумму 7 млн руб. Из оглашенных в суде материалов дела следует, что Telegram не ограничил доступ к информации о дистанционной и розничной продаже алкоголя, а также материалам о нетрадиционных отношениях (ЛГБТ