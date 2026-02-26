Горелкин заявил, что Telegram «перегнул палку» с анонимностью

«На мой взгляд, в ряде случаев они перегнули палку и дали серьезный крен в сторону анонимности. Именно поэтому долгое время и криптовалюты, и Telegram были популярны у наркоторговцев. В преступных целях они и сегодня продолжают использоваться очень активно», – сказал он (цитата по ТАСС).