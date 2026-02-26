Газета
Главная / Технологии /

Горелкин заявил, что Telegram «перегнул палку» с анонимностью

Ведомости

Мессенджер Telegram и криптосервисы «перегнули палку» с анонимностью пользователей, из-за чего приобрели чрезмерную популярность у преступников. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») во время форума «Новый Рунет: без мошенников и анонимов».

«На мой взгляд, в ряде случаев они перегнули палку и дали серьезный крен в сторону анонимности. Именно поэтому долгое время и криптовалюты, и Telegram были популярны у наркоторговцев. В преступных целях они и сегодня продолжают использоваться очень активно», – сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Горелкина, в этом заключается причина, по которой к таким приложениям и сервисам «возникают вопросы» у руководств различных государств.

25 февраля Таганский райсуд Москвы признал Telegram виновным в повторном невыполнении владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации. Мессенджеру назначили штраф на сумму 7 млн руб. Из оглашенных в суде материалов дела следует, что Telegram не ограничил доступ к информации о дистанционной и розничной продаже алкоголя, а также материалам о нетрадиционных отношениях (ЛГБТ - организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

