В России напечатали ракетный двигатель для ракеты‑носителя «Ангара»
Российские инженеры напечатали ракетный двигатель для модернизированной ракеты‑носителя «Ангара». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ).
Ракетный двигатель РД‑191МР с тягой 200 т был создан с применением аддитивных технологий: прямое лазерное выращивание, селективное лазерное спекание. Двигатель уже успешно прошел серию огневых испытаний.
«Компоненты изделия выращивались не единым модулем, а по частям. Такой подход позволил учесть различия в свойствах отдельных элементов. Аддитивные технологии дали возможность использовать новые материалы: например, жаропрочные никелевые сплавы отечественной разработки», – уточнили в вузе.
Как рассказали в представительстве, аддитивные методы могут сократить время изготовления и финансовые затраты в 2,5 раза по сравнению с традиционными подходами. Сокращение трудозатрат по отдельным агрегатам достигает 25% и в перспективе снижение себестоимости жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) может составить до 40%, отметили в СПбГМТУ.
Последний запуск ракеты-носителя семейства «Ангара» прошел в ноябре 2025 г. Тогда с космодрома Плесецк была запущена «Ангара-1.2» – ракета использует в качестве первой ступени универсальный ракетный модуль, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5».