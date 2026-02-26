В России напечатали ракетный двигатель для ракеты‑носителя «Ангара»

Как рассказали в представительстве, аддитивные методы могут сократить время изготовления и финансовые затраты в 2,5 раза по сравнению с традиционными подходами. Сокращение трудозатрат по отдельным агрегатам достигает 25% и в перспективе снижение себестоимости жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) может составить до 40%, отметили в СПбГМТУ.