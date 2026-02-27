NASA допустило высадку астронавтов на Луну в 2028 году
Высадка американских астронавтов на Луну может состояться в 2028 г. Об этом сообщил журналистам глава NASA Джаред Айзекман.
«Возможность для миссии Artemis III, если у нас получится, откроется к середине 2027 г. Что даст нам возможность (для миссии по высадке. – Ред.) к началу или к концу 2028 г.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
17 января сообщалось, что NASA готовит космический корабль к лунной гонке с Китаем. Bloomberg сообщал о планах транспортировкм ракеты SLS на стартовый комплекс в Космический центр Кеннеди во Флориде. После прибытия ракеты начнется комплексная подготовка к запуску – подключение наземных коммуникаций, функциональные испытания оборудования и проверка инфраструктуры.
Предстоящий запуск откроет миссию Artemis II – в ее рамках четыре астронавта совершат десятидневный облет Луны и вернутся на Землю. Изначально агентство планировало полет на конец 2024 г., однако сроки были перенесены.
Отмечалось, что миссия Artemis II станет ключевым испытанием корабля «Орион», включая системы жизнеобеспечения, в условиях дальнего космоса. В случае успеха следующим этапом станет Artemis III – первая с 1972 г. высадка астронавтов на поверхность Луны.