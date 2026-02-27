Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Технологии /

NASA допустило высадку астронавтов на Луну в 2028 году

Ведомости

Высадка американских астронавтов на Луну может состояться в 2028 г. Об этом сообщил журналистам глава NASA Джаред Айзекман.

«Возможность для миссии Artemis III, если у нас получится, откроется к середине 2027 г. Что даст нам возможность (для миссии по высадке. – Ред.) к началу или к концу 2028 г.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

17 января сообщалось, что NASA готовит космический корабль к лунной гонке с Китаем. Bloomberg сообщал о планах транспортировкм ракеты SLS на стартовый комплекс в Космический центр Кеннеди во Флориде. После прибытия ракеты начнется комплексная подготовка к запуску – подключение наземных коммуникаций, функциональные испытания оборудования и проверка инфраструктуры.

Предстоящий запуск откроет миссию Artemis II – в ее рамках четыре астронавта совершат десятидневный облет Луны и вернутся на Землю. Изначально агентство планировало полет на конец 2024 г., однако сроки были перенесены.

Отмечалось, что миссия Artemis II станет ключевым испытанием корабля «Орион», включая системы жизнеобеспечения, в условиях дальнего космоса. В случае успеха следующим этапом станет Artemis III – первая с 1972 г. высадка астронавтов на поверхность Луны.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте