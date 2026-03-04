«Яндекс» запустил платформу для анализа работы ИТ-систем

14 января «Ведомости» со ссылкой на исследование компании в сфере информбезопасности (ИБ) CICADA8 писали, что почти 50% компаний телекоммуникационной отрасли имеют критические уязвимости в своих IT-системах. В госсекторе и ритейле такие уязвимости есть у трети организаций (31%), в сфере здравоохранения практически у каждой четвертой компании (у 23%), а в финсекторе лишь у 22%.