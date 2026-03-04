«Яндекс» запустил платформу для анализа работы ИТ-систем
«Яндекс» разработал и запустил платформу Monium, которая позволяет проводить мониторинг работы IT-систем в режиме онлайн. Компании с помощью этой технологии могут оценивать состояние цифровых продуктов, приложений или ИИ-агентов в облачной инфраструктуре, сообщил «Ведомостям» представитель разработчика.
Отмечается, что такая платформа помогает повысить уровень стабильности сервисов бизнеса. Она идентифицирует проблему в системе и определяет причину. В едином интерфейсе для анализа доступны телеметрические данные, включая лог-файлы и метрики.
Как подчеркнул представитель «Яндекса», уже 16 000 сотрудников компании пользуются платформой каждый месяц. Ежесекундно в облако записывается 3 млрд семплов метрик, 44 млн спанов и 60 гб логов. Среди бизнесов-клиентов платформу тестируют «ОТП банк» и крупная FMСG-компания.
«Глубокая наблюдаемость и управление надежностью ИТ-инфраструктуры и надежностью ИТ-продуктов напрямую влияет на выручку компании. Например, простой e-commerce платформы всего на 1 час может стоить бизнесу миллионы рублей», – рассказал технический директор платформы Yandex Cloud Иван Пузыревский.
14 января «Ведомости» со ссылкой на исследование компании в сфере информбезопасности (ИБ) CICADA8 писали, что почти 50% компаний телекоммуникационной отрасли имеют критические уязвимости в своих IT-системах. В госсекторе и ритейле такие уязвимости есть у трети организаций (31%), в сфере здравоохранения практически у каждой четвертой компании (у 23%), а в финсекторе лишь у 22%.