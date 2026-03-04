OpenAI изучает перспективы сотрудничества с НАТО

«В рамках этой награды исполнитель разработает прототип передовых возможностей искусственного интеллекта для решения критических проблем национальной безопасности как при боевых действиях, так и в корпоративных сферах», – говорилось в публикации Пентагона. По данным ведомства, планируемое завершение разработки назначено на июль 2026 г.