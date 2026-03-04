Газета
OpenAI изучает перспективы сотрудничества с НАТО

Ведомости

Компания OpenAI рассматривает возможность внедрения своих технологий в сети НАТО. Об этом сообщил глава OpenAI Сэм Альтман на встрече с коллегами, пишет The Wall Street Journal.

Позже представитель OpenAI пояснил, что речь идет о сотрудничестве с несекретными сетями альянса. 

В июне 2025 г. Пентагон заключил контракт с OpenAI на сумму $200 млн. Согласно заявлению ведомства, компания будет разрабатывать средство для решения задач национальной безопасности с использованием искусственного интеллекта. 

«В рамках этой награды исполнитель разработает прототип передовых возможностей искусственного интеллекта для решения критических проблем национальной безопасности как при боевых действиях, так и в корпоративных сферах», – говорилось в публикации Пентагона. По данным ведомства, планируемое завершение разработки назначено на июль 2026 г.

