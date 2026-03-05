В Max опровергли отслеживание мессенджером использования VPN
Max не отслеживает использование VPN-сервисов и не отправляет запросы на серверы других мессенджеров. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
Используемые технические решения направлены на обеспечение высокого качества работы, в первую очередь это касается звонков и уведомлений. «К персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения», – подчеркнули в Max.
Представители мессенджера пояснили, что данные об IP-адресах используются только для корректной работы звонков. Запросы на серверы компаний Google и Apple необходимы для проверки доставки push-уведомлений. Это актуально в условиях ограничениях мобильной связи в регионах.
5 марта сообщалось, что зарегистрироваться в Max теперь могут жители 40 стран, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Общение с пользователями из других государств возможно после добавления их номеров в список контактов. Для повышения безопасности аккаунтов пользователям доступны двухфакторная аутентификация, «Безопасный режим» и функция «Семейная защита».