Технологии

В Max опровергли информацию о доступе к фото пользователя

Ведомости

Личные фото недоступны никому, кроме владельца аккаунта национального мессенджера Max. В этом удостоверились специалисты по кибербезопасности и эксперты мессенджера, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

«Это очередной вброс без подтверждений, который опровергли эксперты по кибербезопасности», – заявили в Max.

Представители мессенджера подчеркнули, что все данные пользователей, включая фото, надежно защищены. Другие могут увидеть фото только тогда, когда их владелец добровольно поделится ими или ссылкой на них. При этом ссылку нельзя подобрать или сгенерировать.

5 марта на Pikabu появился пост о том, что все, что загружается в Max, становится доступно всем людям и без авторизации. Доступ к ссылке на фото якобы можно подобрать через Web-версию.

Ранее в сервисе отметили, что Max не отслеживает использование VPN-сервисов и не отправляет запросы на серверы других мессенджеров.

