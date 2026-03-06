Минцифры предложило поднять плату за сохранение телефонного номера в 2,5 раза

Согласно исследованию «Мегафона» от октября 2025 г., россияне в возрасте от 35 до 44 лет стали наиболее активной категорией граждан, которые переносят свой тариф при переходе от другого оператора. Самыми решительными в вопросе смены оператора оказались мужчины: они в 1,5 раза чаще женщин оформляли подобные заявки.