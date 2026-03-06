Газета
Главная / Технологии /

Минцифры предложило поднять плату за сохранение телефонного номера в 2,5 раза

Стоимость может вырасти до 250 рублей
Ведомости

Плата за сохранение номера в новом договоре связи может вырасти в 2,5 раза – до 250 руб. Это следует из проекта закона, предложенного Минцифры РФ.

Обоснованием к повышению выступает инфляция. Индекс потребительских цен за последние 10 лет вырос в 2,5 раза, но размер платы абонента за использование сохраненного абонентского номера за указанный период не изменялся, что привело к «образованию выпадающих доходов федерального бюджета», подчеркнули в ведомстве.

ВЦИОМ в марте прошлого года сообщил, что за последние два года сменить мобильного оператора и при этом не менять свой номер телефона пытались 23% россиян.

Согласно исследованию «Мегафона» от октября 2025 г., россияне в возрасте от 35 до 44 лет стали наиболее активной категорией граждан, которые переносят свой тариф при переходе от другого оператора. Самыми решительными в вопросе смены оператора оказались мужчины: они в 1,5 раза чаще женщин оформляли подобные заявки.

