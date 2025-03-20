ВЦИОМ: сменить оператора с сохранением номера телефона пытались 23% россиян

В апреле 2024 г. РБК писал со ссылкой на гендиректора Научно-исследовательского института Радио (НИИР) Олега Иванова, что в 2023 г. число желающих перенести мобильный номер к другому оператору в России выросло почти на 50%, количество заявок составило 16,5 млн. Вместе с тем общее число переносов номеров упало с 2,65 млн в 2022 г. до 2,6 млн в 2023.