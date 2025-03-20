ВЦИОМ: сменить оператора с сохранением номера телефона пытались 23% россиян
За последние два года сменить мобильного оператора и при этом не менять свой номер телефона пытались 23% россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
О том что существует возможность смены оператора с сохранением номера, осведомлены 98% граждан России. Шести из 10 респондентов, пытавшимся сменить оператора и сохранить номер телефона, удалось это сделать, неудачу потерпели 5%. Согласно сообщениям 10% участников опроса, которые пробовали поменять оператора, главной сложностью в этой процедуре стала временная потеря связи. Кроме того, 8% пожаловались на назойливые звонки сотрудников, которые предлагали сохранить прежнего оператора.
Участие во всероссийском интернет-опросе «ВЦИОМ-онлайн» приняли 2000 совершеннолетних россиян, пользующихся услугами мобильных операторов связи. Исследование проводилось с 27 февраля по 4 марта 2025 г.
В апреле 2024 г. РБК писал со ссылкой на гендиректора Научно-исследовательского института Радио (НИИР) Олега Иванова, что в 2023 г. число желающих перенести мобильный номер к другому оператору в России выросло почти на 50%, количество заявок составило 16,5 млн. Вместе с тем общее число переносов номеров упало с 2,65 млн в 2022 г. до 2,6 млн в 2023.