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ВЦИОМ: сменить оператора с сохранением номера телефона пытались 23% россиян

Ведомости

За последние два года сменить мобильного оператора и при этом не менять свой номер телефона пытались 23% россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

О том что существует возможность смены оператора с сохранением номера, осведомлены 98% граждан России. Шести из 10 респондентов, пытавшимся сменить оператора и сохранить номер телефона, удалось это сделать, неудачу потерпели 5%. Согласно сообщениям 10% участников опроса, которые пробовали поменять оператора, главной сложностью в этой процедуре стала временная потеря связи. Кроме того, 8% пожаловались на назойливые звонки сотрудников, которые предлагали сохранить прежнего оператора.

Участие во всероссийском интернет-опросе «ВЦИОМ-онлайн» приняли 2000 совершеннолетних россиян, пользующихся услугами мобильных операторов связи. Исследование проводилось с 27 февраля по 4 марта 2025 г.

В апреле 2024 г. РБК писал со ссылкой на гендиректора Научно-исследовательского института Радио (НИИР) Олега Иванова, что в 2023 г. число желающих перенести мобильный номер к другому оператору в России выросло почти на 50%, количество заявок составило 16,5 млн. Вместе с тем общее число переносов номеров упало с 2,65 млн в 2022 г. до 2,6 млн в 2023.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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