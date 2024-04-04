В РФ выросло почти на 50% число заявок на перенос номера к другому оператору
При этом общее число переносов номеров снизилось с 2,65 млн в 2022 г. до 2,6 млн в 2023. В НИИР не уточнили, как распределены заявки и успешные переносы между операторами, объяснив это коммерческой тайной.
В I квартале 2024 г. было подано около 4 млн заявок, число переносов составило 704 000. По словам Иванова, отказ получили около 1 млн желающих перенести номер из-за несовпадения персональных данных. Относительно того же периода 2023 г. число заявок сократилось на 11%, а количество переносов, напротив, выросло на 13%.
Принцип MNP (mobile number portability) позволяет сохранять свой номер телефона при переходе от одного оператора к другому. Данный принцип действует в России с 2013 г., но сейчас переход пользователей к другому оператору с сохранением номера ограничен одним регионом.
В конце декабря 2023 г. НИИР предложил организовать экспериментальный правовой режим по переносу номеров телефонов между регионами. По словам Иванова, «мобильное рабство» до сих пор сохраняется на региональном уровне. Пилотную зону планируется создавать с операторами связи «Тинькофф мобайл» и «СИМ телеком».