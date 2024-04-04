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В РФ выросло почти на 50% число заявок на перенос номера к другому оператору

Ведомости

В 2023 г. в России почти на 50% увеличилось число желающих перенести мобильный номер к другому оператору, количество заявок составило 16,5 млн. Об этом пишет РБК со ссылкой на генерального директора Научно-исследовательского института Радио (НИИР) Олега Иванова.

При этом общее число переносов номеров снизилось с 2,65 млн в 2022 г. до 2,6 млн в 2023. В НИИР не уточнили, как распределены заявки и успешные переносы между операторами, объяснив это коммерческой тайной.

В I квартале 2024 г. было подано около 4 млн заявок, число переносов составило 704 000. По словам Иванова, отказ получили около 1 млн желающих перенести номер из-за несовпадения персональных данных. Относительно того же периода 2023 г. число заявок сократилось на 11%, а количество переносов, напротив, выросло на 13%.

Принцип MNP (mobile number portability) позволяет сохранять свой номер телефона при переходе от одного оператора к другому. Данный принцип действует в России с 2013 г., но сейчас переход пользователей к другому оператору с сохранением номера ограничен одним регионом.

В конце декабря 2023 г. НИИР предложил организовать экспериментальный правовой режим по переносу номеров телефонов между регионами. По словам Иванова, «мобильное рабство» до сих пор сохраняется на региональном уровне. Пилотную зону планируется создавать с операторами связи «Тинькофф мобайл» и «СИМ телеком».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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