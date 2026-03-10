Bloomberg: четверть iPhone теперь производятся в Индии
Около 25% смартфонов компании Apple теперь производятся в Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, в 2025 г. Apple собрала в Индии около 55 млн iPhone, тогда как годом ранее показатель составлял 36 млн. В целом компания ежегодно производит 220–230 млн устройств, отмечает Bloomberg.
Увеличение производства iPhone в Индии обусловлено стремлением Apple избежать потенциального введения тарифов США на китайские товары. Для этого компания переносит производство из Китая в другие страны.
При этом, как пишет Bloomberg, сборка электроники и выпуск компонентов в Индии пока обходятся дороже, чем в Китае и Вьетнаме. В связи с этим Apple, а также Samsung добиваются от индийского правительства дополнительных стимулов и субсидий для поддержки экспорта.
В настоящее время Apple уже собирает в Индии все версии линейки iPhone 17, включая флагманские модели Pro и Pro Max. Производством занимаются партнеры компании – Foxconn, Tata Electronics и Pegatron, которые также выпускают модели iPhone 15 и iPhone 16.
25 февраля советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что глава Apple Тим Кук «нагло врал», обещая вернуть производство iPhone в США из Китая. Наварро раскритиковал планы Apple по переносу производства в Индию, назвав это «не намного лучше, чем Китай».