Bloomberg: четверть iPhone теперь производятся в Индии

При этом, как пишет Bloomberg, сборка электроники и выпуск компонентов в Индии пока обходятся дороже, чем в Китае и Вьетнаме. В связи с этим Apple, а также Samsung добиваются от индийского правительства дополнительных стимулов и субсидий для поддержки экспорта.