В Кремле объяснили отключения мобильного интернета в столицах

В Кремле объяснили отключения мобильного интернета в столицахВласти проанализируют последствия для бизнеса
Перебои с мобильным интернетом и связью в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других крупных городах России связаны с обеспечением безопасности. Отключения и ограничения происходят в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он добавил, что проблемы, которые соответствующие меры вызывают у бизнеса, будут дополнительно анализироваться. В частности, по словам Пескова, возникают вопросы о расширении белых списков.
«И по мере того, как будет анализироваться опыт, то, конечно, будут предлагаться различные решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют этим ограничениям», – заключил пресс-секретарь президента РФ.
Москвичи последние четыре дня жалуются на сбои в работе мобильного интернета в центре города. Кроме того, жители столицы фиксируют перебои в сотовой связи. Первые отключения начались вечером 5 марта. Тогда операторы сообщили «Ведомостям» о «внешних ограничениях» в работе связи. Проблемы наблюдаются не только в центральной части города, но и на юге столицы, а также в некоторых районах. Из-за этих неполадок невозможно заказать такси или доставку, а также возникают сложности с оплатой онлайн на кассах магазинов.
По состоянию на 13:02 мск, за последний час москвичи направили 58 жалоб, за сутки – 1052, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. 80% пользователей направили обращения в связи с общим сбоем, 16% – со сбоем в мобильных приложениях.