В Кремле объяснили отключения мобильного интернета в столицах

Москвичи последние четыре дня жалуются на сбои в работе мобильного интернета в центре города. Кроме того, жители столицы фиксируют перебои в сотовой связи. Первые отключения начались вечером 5 марта. Тогда операторы сообщили «Ведомостям» о «внешних ограничениях» в работе связи. Проблемы наблюдаются не только в центральной части города, но и на юге столицы, а также в некоторых районах. Из-за этих неполадок невозможно заказать такси или доставку, а также возникают сложности с оплатой онлайн на кассах магазинов.