Ученые РАН зафиксировали минимум солнечной активности с 2022 года

По оценкам ученых, в настоящее время активность Солнца снижается заметно быстрее прогнозов. Согласно расчетам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), ожидаемое значение на февраль составляло 114,8. При этом, по прогнозу, среднемесячное число солнечных пятен должно было устойчиво опуститься ниже 80 не ранее середины 2027 г. Поэтому февральское снижение пока рассматривается как случайная флуктуация. Похожая ситуация наблюдалась в мае 2025 г., когда показатель резко упал до 78,5, но затем вернулся к средней прогнозной траектории.