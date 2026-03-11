Ученые РАН зафиксировали минимум солнечной активности с 2022 года
Среднемесячное число солнечных пятен – главный показатель активности Солнца – по итогам января и февраля 2026 г. снизилось до 78,2. Это минимальное значение с августа 2022 г., сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Как уточнили специалисты, пик текущего солнечного цикла пришелся на август 2024 г., когда индекс достиг 216 – максимума за последние 20 лет.
По оценкам ученых, в настоящее время активность Солнца снижается заметно быстрее прогнозов. Согласно расчетам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), ожидаемое значение на февраль составляло 114,8. При этом, по прогнозу, среднемесячное число солнечных пятен должно было устойчиво опуститься ниже 80 не ранее середины 2027 г. Поэтому февральское снижение пока рассматривается как случайная флуктуация. Похожая ситуация наблюдалась в мае 2025 г., когда показатель резко упал до 78,5, но затем вернулся к средней прогнозной траектории.
«Показательным в этом плане должен стать текущий месяц. Пока за первые 10 дней марта среднее значение составило 82, что примерно соответствует низкому уровню февраля», – пояснили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Повседневные наблюдения последних недель также указывают на крайне слабую активность Солнца. Ученые фиксируют небольшое число вспышек и недостаток энергии для активных процессов.
22 февраля ученые также сообщали, что на обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна – звезда выглядела как идеальный диск без признаков активности.