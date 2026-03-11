Медведев предупредил о риске безработицы из-за развития ИИ
Нерегулируемое развитие искусственного интеллекта может привести к масштабному росту безработицы и создать угрозы для мировой экономики. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт».
«Широкое использование ИИ ставит под угрозу рабочие места миллионов людей и, как следствие, создает предпосылки для экспоненциального роста безработицы и нарушения международных цепочек разделения труда», – отметил Медведев.
Он также указал, что уже просматривается перспектива передачи искусственному интеллекту управления крупными производственными процессами, в которых используются критические технологии. Речь может идти и о контроле над верхнеуровневыми институтами – холдинговыми компаниями и даже целыми секторами экономики.
По мнению Медведева, при определенных условиях это может привести к глобальным рискам, например, при хакерских атаках на критическую инфраструктуру.
14 февраля «Ведомости» писали, что внедрение нейросетей уже влияет на рынок труда. Председатель правления «Сбера» Герман Греф заявлял на Первом международном конгрессе государственного управления, что в 2025 г. банк сократил около 20% персонала благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта. Схожие процессы происходят и в других странах. По данным консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, из 1,17 млн сотрудников, уволенных в США в прошлом году, около 55 000 потеряли работу именно из-за внедрения ИИ. При этом часть экспертов считают, что новые технологии нередко используются компаниями как повод для оптимизации штата.