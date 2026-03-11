Медведев предупредил о риске безработицы из-за развития ИИ

14 февраля «Ведомости» писали, что внедрение нейросетей уже влияет на рынок труда. Председатель правления «Сбера» Герман Греф заявлял на Первом международном конгрессе государственного управления, что в 2025 г. банк сократил около 20% персонала благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта. Схожие процессы происходят и в других странах. По данным консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, из 1,17 млн сотрудников, уволенных в США в прошлом году, около 55 000 потеряли работу именно из-за внедрения ИИ. При этом часть экспертов считают, что новые технологии нередко используются компаниями как повод для оптимизации штата.