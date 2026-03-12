Газета
TikTok разблокировал аккаунт Павла Дурова

Ведомости

В TikTok разблокировали аккаунт основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В профиле появилось одно новое видео.

Его аккаунт заблокировали 5 марта, тогда количество подписчиков было около 156 000, а общее количество лайков – 114 000. Сейчас аудитория выросла до 161 000, а лайки – до 120 000. Сам Дуров никак не прокомментировал блокировку.

11 марта Forbes сообщал, что в 2025 г. состояние Дурова сократилось в два раза – до $6,6 млрд. Годом ранее показатель составлял $17,1 млрд. Эксперты объясняют изменения существенным ухудшением конъюнктуры рынка.

