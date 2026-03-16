Центробанк Британии обвинил Meta в неспособности ограничить незаконную рекламу
Компания Meta
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) выявило, что за одну неделю ноября на платформах компании было размещено 1052 объявления о валютной торговле и финансовых инструментах от неавторизованных рекламодателей. При этом 56% таких объявлений были опубликованы компаниями, о которых регулятор ранее уже предупреждал Meta.
В отсутствие жесткого регулирования Meta еще в 2022 г. добровольно обязалась допускать к размещению финансовой рекламы только компании, авторизованные FCA, и обновила свои правила в Великобритании. Однако регулятор не имеет полномочий напрямую воздействовать на компанию, поскольку она подпадает под контроль медиарегулятора Ofcom. При этом сам Ofcom также не может вмешиваться в ситуацию с платной мошеннической рекламой до вступления в силу соответствующих норм закона.
Правозащитная организация Reset Tech установила, что более 51% из 2913 рекламных объявлений, связанных с тремя британскими банками, могли быть мошенническими. По ее оценке, за год число таких объявлений может превысить 29 000, а их совокупный охват – достичь 53,6 млн показов пользователям в Великобритании и ЕС. Reuters отмечает, что не смогло независимо подтвердить эти данные.
В Meta подчеркнули, что активно борются с мошенничеством и оперативно реагируют на жалобы, но ответственность за соблюдение законодательства лежит на самих рекламодателях.
В ноябре 2025 г. Reuters писал, что, согласно внутренним документам Meta, подготовленным к концу 2024 г., компания прогнозировала, что около 10% годовой выручки могут приходиться на рекламу мошеннических схем и запрещенных товаров. Соцсети компании в течение как минимум трех лет не могли эффективно перекрыть поток таких объявлений на Facebook, Instagram и WhatsApp (все три принадлежат Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).