Центробанк Британии обвинил Meta в неспособности ограничить незаконную рекламу

В отсутствие жесткого регулирования Meta еще в 2022 г. добровольно обязалась допускать к размещению финансовой рекламы только компании, авторизованные FCA, и обновила свои правила в Великобритании. Однако регулятор не имеет полномочий напрямую воздействовать на компанию, поскольку она подпадает под контроль медиарегулятора Ofcom. При этом сам Ofcom также не может вмешиваться в ситуацию с платной мошеннической рекламой до вступления в силу соответствующих норм закона.