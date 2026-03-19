Samsung вложит $73 млрд в производство чипов для ИИ в 2026 году
Южнокорейский производитель намерен занять доминирующее положение в производстве чипов для ИИ. О планах было объявлено после конференции Nvidia, где Samsung представила свои разработки в этой сфере.
16 февраля сообщалось, что дефицит динамической оперативной памяти DRAM, вызванный расширением ИИ-инфраструктуры, может сдерживать производство техники до конца года. Особенно это затрагивает сегмент потребительской электроники.
Основным фактором нехватки называют рост спроса со стороны крупных технологических компаний, включая Alphabet и OpenAI, которые закупают ускорители ИИ Nvidia для развития собственных сервисов. Это усиливает конкуренцию за поставки микросхем между производителями электроники.