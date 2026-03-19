Главная / Технологии /

Число жалоб на работу Telegram 20 марта оказалось максимальным с начала месяца

Ведомости

Количество жалоб на работу мессенджера Telegram за последние сутки 20 марта составило 13 418, это максимум с начала марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ».

До этого максимальное количество жалоб было зафиксировано 15 марта – 12 727.

Наибольшее количество жалоб пришлось на 08:30 мск – 317 штук, наименьшее – на 00:15 – всего 2. На момент 22:30 мск пожаловались всего 5 человек.

Больше всего жалоб приходило от пользователей из следующий регионов: Москвы (20%), Санкт-Петербурга (16%), Краснодарского края (16%), Ростовской и Свердловской областей (по 5%).

Telegram в России официально пока не заблокирован, но голосовые вызовы не работают с августа 2025 г. В феврале Роскомнадзор признал «частичное замедление» сервиса, а с марта пользователи начали жаловаться на нестабильную загрузку файлов и задержку сообщений.

С 1 по 12 марта в России также было зарегистрировано свыше 181 000 жалоб на сбои, отсутствие мобильной связи и интернета, сообщал ранее сервис DownDetector. В среднем по России в марте на 10 000 населения приходилось 10 жалоб на плохую связь и неработающий интернет.

