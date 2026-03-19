Из-за нестабильной работы Telegram пользователи перешли на электронную почту

В условиях ограничений мобильного интернета эксперты также предлагают вспомнить про звонки по телефону
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
За две недели – с 1 по 14 марта 2026 г. – общее количество отправленных по электронной почте писем на фоне нестабильной работы мессенджера Telegram и проблем с мобильной связью в столице увеличилось в годовом выражении на 36% до 625,3 млн шт. Такие данные приводят платформа автоматизации маркетинга Unisender и сервис для предпринимателей «Рег.решения» («Рег.ру»). Они изучили статистику почтовых клиентов Yandex, Mail, Gmail и др. в сферах образования, электронной коммерции, ритейла и IT. Открываемость писем за этот же период тоже выросла – на 1,06 п. п., говорят в этих компаниях, но абсолютные показатели не приводят.

Telegram в России официально пока не заблокирован, но голосовые вызовы не работают с августа 2025 г. В феврале Роскомнадзор признал «частичное замедление» сервиса, а с марта пользователи начали жаловаться на нестабильную загрузку файлов и задержку сообщений. По данным сайта «Сбой.рф», наибольшее количество недовольств работой Telegram пришлось на 15 марта: тогда было зафиксировано 12 727 обращений.

