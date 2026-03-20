Китайский язык занял второе место по популярности в «Яндекс Переводчике»

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в августе 2025 г., каждый второй россиянин (50%) в возрасте от 14 до 35 лет предпочел бы изучать китайский язык, если бы у него была такая возможность (при выборе иностранного). Примерно каждый пятый (19%) хотел бы изучить японский, а каждый десятый (10%) – корейский. 16% респондентов не выбрали ни один из перечисленных языков. Дать ответ затруднились лишь 5%.