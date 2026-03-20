Китайский язык занял второе место по популярности в «Яндекс Переводчике»
Английский, китайский и немецкий языки стали лидерами по популярности в сервисе «Яндекс Переводчик». Ранее топ востребованных для перевода языков возглавляли английский, немецкий и французский, говорится в сообщении компании.
Переводы с английского на русский и обратно лидируют с большим отрывом, после них следуют переводы с китайского на русский и обратно, а затем – с немецкого на русский. Помимо русского языка, наиболее часто люди переводят с английского на китайский, французский и испанский. В настоящее время сервис предлагает 115 языков, среди которых есть исчезающие и даже несуществующие (например, эльфийский).
Женщины на 70% чаще мужчин переводят тексты с турецкого языка. Интерес к корейскому языку у женской аудитории выше на 63%, к французскому – на 55%. В компании предполагают, что это связано с популярностью зарубежных сериалов, литературы, а также увлечением корейской поп-культурой и косметикой. Мужчины заметно активнее переводят с узбекского языка – их доля переводов в 3,2 раза выше. Также они чаще обращаются к китайскому, польскому и японскому языкам, что может объясняться деловыми контактами, рабочей миграцией и профессиональными интересами.
Подростки до 18 лет вдвое чаще переводят с башкирского языка, а также активно интересуются японским, корейским и арабским языками. Люди от 25 до 34 лет проявляют интерес к переводам с узбекского, таджикского и азербайджанского. Пользователи старше 45 лет чаще других обращают внимание на итальянский и испанский.
В «Яндекс Переводчике» также доступно 18 языков народов России, включая такие малочисленные, как мансийский, абазинский и ногайский.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в августе 2025 г., каждый второй россиянин (50%) в возрасте от 14 до 35 лет предпочел бы изучать китайский язык, если бы у него была такая возможность (при выборе иностранного). Примерно каждый пятый (19%) хотел бы изучить японский, а каждый десятый (10%) – корейский. 16% респондентов не выбрали ни один из перечисленных языков. Дать ответ затруднились лишь 5%.