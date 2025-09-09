Почти 80% молодых людей из России хотели бы изучать азиатские языки

Почти 80% молодых людей из России хотели бы изучать азиатские языкиИнтерес к Востоку усилился на фоне разочарования Западом, считают эксперты
Каждый второй россиянин (50%) в возрасте от 14 до 35 лет предпочел бы изучать китайский язык, если бы у него была такая возможность (при выборе иностранного). К такому выводу пришел аналитический центр ВЦИОМ, проведя в августе онлайн-опрос более 2000 молодых людей этой возрастной группы. Примерно каждый пятый (19%) взялся бы за изучение японского, а каждый десятый (10%) – корейского. Не выбрали ни один из перечисленных языков 16% опрошенных. Дать ответ затруднились лишь 5%.
При этом наибольший интерес молодежь проявляет к японской культуре (36%). Китайская культура привлекает 23% респондентов, а южнокорейская – каждого десятого (10%). Пятая часть опрошенных также заявила, что культуры всех трех стран им одинаково интересны (21%). Малую часть респондентов составляют молодые люди, которые либо затрудняются ответить (3%), либо не выражают интереса ни к одной из перечисленных культур (7%).
Наиболее часто молодежь ассоциирует японскую культуру с аниме (37%), самураями (20%), восточной кухней (20%), сакурой (15%) и кимоно (12%). Тогда как китайская культура ассоциируется прежде всего с коллективизмом и коммунизмом (19%), трудолюбием и традициями (19%), драконом и китайским Новым годом (18%), а также с древностью и величием (16%). Культуру Южной Кореи молодые люди соотносят с музыкальным жанром K-pop (28%), дорамами (22%), корейской едой (17%) и технологиями (7%). Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.
По мнению респондентов, культуры Японии и Китая скорее сохраняют традиционность и исторические устои. Они закрыты, стремятся сберечь самобытность, а общие интересы в этих странах преобладают над личными. Такое описание дают в среднем 45% опрошенных. Каждый четвертый (23%) придерживается мнения об открытости японской и китайской культур, их динамичном развитии и преобладании индивидуальности над коллективизмом. Столько же человек (23%) считают, что Япония и Китай балансируют между открытостью и закрытостью. Затруднились ответить 9% респондентов.
90 000
Противоположная ситуация – в характеристике культуры Южной Кореи. Как считают молодые люди, она в наибольшей степени современная, легко впитывает элементы других культур, а также ставит личные цели выше коллективных. Об этом сказали 44% респондентов. Пятая часть опрошенных считает, что южнокорейская культура традиционная и закрытая (19%). Примерно столько же говорят о том, что страна сохраняет баланс между индивидуальным и коллективным (20%). Затруднились дать ответ 17% молодых людей.
Интерес российской молодежи к восточным культурам отражает глобальные изменения в политике, экономике и культурных ориентирах России, заявил «Ведомостям» кандидат филологических наук, доцент кафедры китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Константин Барабошкин. По его словам, этот тренд начал формироваться задолго до ухудшения отношений с западными странами. «Если в 2008 г. молодые люди шли на востоковедческие программы скорее из интереса к экзотике, то к середине 2010-х гг. этот выбор стал более осознанным. Восточные языки и культуры стали восприниматься как востребованные и перспективные направления», – сказал он.
Коллективная ответственность
Даже ориентируясь на Восток, молодые люди сосредоточены на интересах России, а говорить о «замещении» западных ориентиров восточными не вполне корректно, считает Барабошкин. Российская молодежь остается «глобально мыслящей и стремится к формированию уникальной идентичности», заключил он.
Восток манит современную молодежь, соглашается политолог Александр Немцев. По его словам, в подавляющем большинстве случаев она разочаровалась в Западе. «Молодые люди, которые релоцировались в 2022 г., но вернулись в Россию, увидели, что на Западе не все так радужно, как они стереотипно представляли», – сказал он. На сотрудничество с Россией более ориентирована внешняя политика Китая, отмечает Немцев. Япония и Южная Корея, по его мнению, являются «вассалами США», а отношение к россиянам там сложное – в том числе с учетом развития сотрудничества РФ с КНДР.