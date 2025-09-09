Почти 80% молодых людей из России хотели бы изучать азиатские языки

Восток манит современную молодежь, соглашается политолог Александр Немцев. По его словам, в подавляющем большинстве случаев она разочаровалась в Западе. «Молодые люди, которые релоцировались в 2022 г., но вернулись в Россию, увидели, что на Западе не все так радужно, как они стереотипно представляли», – сказал он. На сотрудничество с Россией более ориентирована внешняя политика Китая, отмечает Немцев. Япония и Южная Корея, по его мнению, являются «вассалами США», а отношение к россиянам там сложное – в том числе с учетом развития сотрудничества РФ с КНДР.