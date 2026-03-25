OpenAI объявила о закрытии приложения для создания ИИ-роликов Sora
Компания OpenAI объявила о закрытии Sora, приложения для создания роликов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила команда разработчиков в соцсети X.
«Всем, кто создавал что-то с помощью Sora, делился этим и создавал вокруг себя сообщество: спасибо. То, что вы делали с Sora, имело значение, и мы понимаем, что эта новость вас разочаровала», – говорится в сообщении.
Sora была запущена в сентябре 2025 г. Приложение позволяло пользователям создавать и публиковать видеоролики, сгенерированные с помощью ИИ на основе контента, защищенного авторским правом.