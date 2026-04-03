YouTube удалил каналы белорусских государственных СМИ

Союз журналистов Белоруссии заявил об «акте информационного вандализма»
Ведомости

Видеохостинг YouTube удалил каналы белорусских государственных СМИ, в том числе агентства «БелТА» и телеканалов ОНТ и СТВ. Об этом сообщается на сайте «БелТА».

В агентстве подчеркнули, что компания – владелец хостинга Google никаких разъяснений перед удалением аккаунтов не предоставила.

Министерство информации страны заявило, что негативно оценивает «этот недружественный и безосновательный шаг». В Минске оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования.

Белорусский союз журналистов, в свою очередь, подчеркнул, что будет настаивать на самых жестких симметричных и асимметричных мерах со стороны Белоруссии, и назвал действия администрации YouTube «актом информационного вандализма» и «политически мотивированной цензуры».

«Хостинг жалок в своей ущербной белорусофобской позиции», – цитирует БСЖ слова председателя правления союза Андрея Кривошеева в Telegram-канале.

В середине июля 2024 г. «Ростелеком» сообщил о возможном снижении скорости загрузки YouTube на территории России из-за технических проблем оборудования Google. 31 марта Московский городской суд признал законным решение об ограничении доступа к видеохостингу. На территории Белоруссии YouTube продолжает работать, но периодически случаются сбои.

