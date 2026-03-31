Мосгорсуд подтвердил законность ограничения доступа к YouTube
Московский городской суд признал законным решение об ограничении доступа к видеохостингу YouTube на территории России. Административная коллегия оставила без изменения определение районного суда.
«Административная коллегия Московского городского суда оставила определение районного суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
По оценкам опрошенных «Ведомостями» экспертов, в 2025 г. на YouTube и Telegram приходилось до 70% объема рынка инфлюенс-маркетинга, который составил 50–60 млрд руб. При этом 25 марта Федеральная антимонопольная служба установила переходный период для рекламы на этих ресурсах до конца 2026 г. В течение этого времени меры ответственности за распространение рекламы применяться не будут, сообщили в ведомстве.
В середине июля 2024 г. «Ростелеком» сообщил о возможном снижении скорости загрузки YouTube из-за технических проблем оборудования Google. 25 июля Александр Хинштейн заявил о намеренном воздействии на работу платформы.
19 декабря 2024 г. президент Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что проблема замедления YouTube «больше на стороне» самого видеохостинга, подчеркнув необходимость соблюдения российского законодательства.
19 марта Тверской суд Москвы оштрафовал Google за неудаление запрещенной информации, что также влияло на работу YouTube в России. 10 марта Таганский суд оштрафовал Google на 11,4 млн руб. за неудаленный запрещенный контент.