ФАС не будет наказывать за рекламу в Telegram до 2027 года

ФАС не будет наказывать за рекламу в Telegram до 2027 годаРазмещение рекламы на ранее заблокированных платформах запрещено
Федеральная антимонопольная служба установила переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г. В течение этого времени меры ответственности за распространение рекламы на этих ресурсах применяться не будут, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентирования на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и YouТube необходим переходный период до конца 2026 г., в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», – говорится в заявлении ФАС.
Ведомство уточнило, что контроль за соблюдением закона при размещении рекламы на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее (Instagram и Facebook
5 марта ФАС сообщила, что усматривала нарушения в размещении рекламных интеграций в Telegram, YouTube, WhatsApp, Instagram и Facebook. Тогда регулятор отмечал, что при наличии оснований принимает меры реагирования.
На этом фоне крупные рекламные группы, в частности Media Direction Group и «Родная речь», приостановили размещение рекламы в Telegram, сообщали «Ведомости».
Запрет рекламы в Telegram и YouТube затронет те ресурсы, которые на конец 2025 г. аккумулировали примерно 70% рынка инфлюенс-маркетинга (рекламы у блогеров), оценил «Ведомостям» директор дивизиона Creative рекламной группы Kokoc Group Василий Ящук. 40% рекламных бюджетов, по его словам, на конец 2025 г. приходилось на Telegram, 30% – на YouTube. Далее следовал VK с долей в 15%, оставшиеся бюджеты (15%) распределились между другими площадками – TikTok, Rutube, «Дзен», Twitch и др., добавил Ящук.
По разным оценкам, Telegram мог занимать до 50% сегмента инфлюенс-маркетинга в 2025 г., а вместе с Youtube на эти площадки пришлось до 70% его объема, также отмечает сопредседатель комитета по инфлюенс-маркетингу Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Александр Кукса.
В 2025 г. сегмент инфлюенс-маркетинга в 2025 г., по разным индустриальным оценкам, составил 50–60 млрд руб., сообщили в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Согласно предварительной оценке, этот сегмент мог достичь 60 млрд руб. в прошлом году, отметил Кукса.
Telegram официально не заблокирован, но Роскомнадзор применяет к нему меры по замедлению. Пользователи жалуются на долгую загрузку медиа и чатов.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал о возможной полной блокировке в апреле. В Роскомнадзоре эту информацию не комментировали.