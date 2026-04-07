Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Космический корабль «Орион» возвращается назад после облета Луны

Ведомости

Космический корабль Orion завершил наблюдение за Луной. Экипаж миссии Artemis II возвращается на Землю, сообщает NASA.

Облет длился почти семь часов, астронавты за это время смогли провести научные исследования и сфотографировать более 30 объектов на Луне. При максимальном сближении корабля с Луной расстояние между бортом и спутником составляло 6550 км.

Специалисты в течение пяти часов могли наблюдать освещенную Солнцем поверхность Луны. Они также смогли исследовать ее обратную сторону. Кроме того, астронавты были на уникальной точке обзора затмения, во время которого Луна закрыла Солнце, и увидели его корону.

2 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде стартовала пилотируемая миссия Artemis II к Луне, она стала первой с 1972 г. Запланированная длительность полета – 10 дней. На борту находятся астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Их миссия – облет обратной стороны Луны и возвращение на Землю.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её