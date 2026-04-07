Космический корабль «Орион» возвращается назад после облета Луны
Космический корабль Orion завершил наблюдение за Луной. Экипаж миссии Artemis II возвращается на Землю, сообщает NASA.
Облет длился почти семь часов, астронавты за это время смогли провести научные исследования и сфотографировать более 30 объектов на Луне. При максимальном сближении корабля с Луной расстояние между бортом и спутником составляло 6550 км.
Специалисты в течение пяти часов могли наблюдать освещенную Солнцем поверхность Луны. Они также смогли исследовать ее обратную сторону. Кроме того, астронавты были на уникальной точке обзора затмения, во время которого Луна закрыла Солнце, и увидели его корону.
2 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде стартовала пилотируемая миссия Artemis II к Луне, она стала первой с 1972 г. Запланированная длительность полета – 10 дней. На борту находятся астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Их миссия – облет обратной стороны Луны и возвращение на Землю.