Россияне скупают комплектующие суперкомпьютеров для создания ИИ
Россияне стали чаще заказывать дорогостоящие комплектующие для «суперкомпьютера». С помощью таких конфигураций можно создавать локальный искусственный интеллект (ИИ) на домашнем компьютере. Об этом сообщил сервис доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping.
Эксперты сервиса связали спрос на дорогостоящие компьютеры и комплектующие с развитием ИИ. К примеру, в марте видеокарту от Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition на 96 гб за 892 000 руб. покупали на 91% чаще, чем за предыдущие два месяца. Мощные процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX и Ryzen Threadripper PRO 7985WX за месяц заказывали на 66% больше.
Похожая динамика отмечена в категории дорогостоящих системных блоков Enine, чьи компьютеры стали заказывать на 48% чаще. Среди бестселлеров модели стоимостью от почти 3,3 млн руб. до более 4 млн руб.
19 марта «Ведомости» со ссылкой на аналитиков компании «Интеллектуальная аналитика» писали, что в 2025 г. розничные продажи настольных персональных компьютеров (ПК) в России упали на 25–30% в количественном выражении и в деньгах. Продажи сократились до 981 000 устройств, а рынок снизился до 48 млрд руб.
По данным «Платформа ОФД», медианный чек на настольные ПК в сетевых и несетевых торговых точках как онлайн, так и офлайн, составил 45 205 руб. в прошлом году. Это на 4% ниже, чем в 2024 г. Представитель компании заявил, что количество покупок упало на 14% относительно годом ранее.