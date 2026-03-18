Рынок компьютеров упал на фоне удорожания электронных компонентов

Рынок компьютеров упал на фоне удорожания электронных компонентовВосстановления рынка в 2026 году ждать тоже не стоит, полагают эксперты
В 2025 г. розничные продажи настольных персональных компьютеров (ПК) в России упали на 25–30% как в штуках, так и в деньгах. Продажи сократились до 981 000 устройств, а рынок сократился до 48 млрд руб., подсчитали для «Ведомостей» аналитики компании «Интеллектуальная аналитика». Тенденцию подтвердил и представитель производителя электроники Fplus.
В количественном выражении в 2025 г. крупнейшую долю продаж занимают небрендированные компьютеры, а также российские бренды iRU и ARDOR Gaming, а также устройства тайваньской компании MSI, говорит руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.видео» Сергей Зарайский. В денежном выражении структура такая же: лидерами остаются небрендированные решения, а также ARDOR Gaming, iRU и MSI, что связано с более высокой стоимостью игровых и производительных конфигураций, подчеркнул он.