«Яндекс» запускает систему мониторинга киберугроз

Yandex B2B Tech запустил систему мониторинга безопасности и обнаружения киберугроз Yandex SIEM. Решение позволит компаниям централизованно анализировать события безопасности и быстрее выявлять атаки. Об этом сообщили в компании.

Система собирает и обрабатывает данные о событиях и логах в инфраструктуре, помогая оперативно обнаруживать риски и защищать как облачные, так и локальные среды. Yandex SIEM доступна по подписке, что упрощает внедрение и масштабирование без значительных начальных инвестиций.

Решение разработано на базе технологий «Яндекса» и протестировано в собственной инфраструктуре компании, а также в рамках сервиса YCDR (SOCaaS), которым пользуются клиенты из финтеха, ритейла, здравоохранения и страхования. В облаке Yandex Cloud система способна обрабатывать более 3 млн событий в секунду и автоматически масштабируется.

По оценке компании, российский рынок SIEM к 2030 г. может достичь 112 млрд руб., при этом 25–30% придется на облачные решения. Глобально сегмент также растет: в 2020–2025 гг. наблюдается переход к облачным и управляемым сервисам, а среднегодовой темп роста по итогам 2025 г. составляет около 10–11%. Согласно отчету Gartner (MQ for SIEM 2025), ведущие игроки уже переориентировали продукты на SaaS-модель с элементами AI-автоматизации.

30 марта также сообщалось, что Yandex B2B Tech открыла доступ к «Диску» и «Документам» в формате on-premises. Компании смогли развернуть эти сервисы во внутреннем контуре, не передавая данные в облако.

