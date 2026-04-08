«Яндекс» запускает систему мониторинга киберугроз

По оценке компании, российский рынок SIEM к 2030 г. может достичь 112 млрд руб., при этом 25–30% придется на облачные решения. Глобально сегмент также растет: в 2020–2025 гг. наблюдается переход к облачным и управляемым сервисам, а среднегодовой темп роста по итогам 2025 г. составляет около 10–11%. Согласно отчету Gartner (MQ for SIEM 2025), ведущие игроки уже переориентировали продукты на SaaS-модель с элементами AI-автоматизации.