Орешкин: цифровые платформы внедрят во все сферы с транзакциями

8 апреля основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким в интервью «Ведомости. Инновациям и технологиям» рассказала, что один из важных драйверов развития электронной коммерции уже не первый год – запуск продаж новых для онлайн-торговли категорий товаров. По ее словам, это ответ на запрос потребителя: у россиян уже формируется привычка покупать в интернете не только одежду, обувь или бытовую химию, но и то, что еще пару лет назад искать не стали бы. Ким напомнила, что в 2024 г. на Wildberries начали продаваться автомобили, строительная и дорожная техника, а с прошлого года – даже квартиры: был запущен специальный раздел «Новостройки».