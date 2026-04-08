Орешкин: цифровые платформы внедрят во все сферы с транзакциями

Ведомости

Цифровые платформы придут во все сферы, где между пользователями совершаются транзакции. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в видеообращении к участникам Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа.

«У платформ большое будущее, они будут развиваться, они будут захватывать все новые сферы взаимоотношений. Там, где транзакции, там, где есть две–три–четыре стороны, которых нужно свести между собой. Это может касаться абсолютно разных сфер. И закупок, и, например, таких сфер, как здравоохранение и образование», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Орешкин подчеркнул, что внедрение платформ должно проходить «максимально быстро», но с другой стороны учитывать интересы всех сторон. Он назвал поиск баланса в этой сфере важной задачей самих платформ и государства.

8 апреля основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким в интервью «Ведомости. Инновациям и технологиям» рассказала, что один из важных драйверов развития электронной коммерции уже не первый год – запуск продаж новых для онлайн-торговли категорий товаров. По ее словам, это ответ на запрос потребителя: у россиян уже формируется привычка покупать в интернете не только одежду, обувь или бытовую химию, но и то, что еще пару лет назад искать не стали бы. Ким напомнила, что в 2024 г. на Wildberries начали продаваться автомобили, строительная и дорожная техника, а с прошлого года – даже квартиры: был запущен специальный раздел «Новостройки».

Новости СМИ2
