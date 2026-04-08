Решетников: интеграция госинформсистем с маркетплейсами начнется в мае
Тестирование интеграции государственных информационных систем и цифровых платформ начнется уже в мае, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Полномасштабный запуск намечен на август.
Это магистральный долгосрочный тренд развития всей глобальной экономики, отметил в свою очередь замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Он обратил внимание, что платформы становятся крупными игроками на рынке, поэтому на первый план выходят отношения этих платформ с покупателями и поставщиками – необходимо найти баланс.
Решетников напомнил, что за 2025 г. оборот электронной торговли превысил 11,5 трлн руб. и составил почти 20% всей розницы. Он подчеркнул, что задача регулятора в том, чтобы не затормозить эту инвестиционную активность. Минэкономразвития предложило дополнить меморандум платформ, в том числе закрепить право продавца отказываться от акций маркетплейса без пессимизации его карточки.
1 апреля Орешкин говорил, что переход к платформенной экономике позволит сократить транзакционные издержки для людей и бизнеса. По его словам, все сферы экономики будут переходить от традиционных рыночных рельсов к платформенной сути, новой системе, где транзакционные издержки совершения операций меньше. Эффект для людей будет зависеть от распределения прибыли, полученной от снижения транзакционных издержек.
13 февраля в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что по поручению кабмина Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала проект постановления о федеральном госконтроле за соблюдением требований в сфере платформенной экономики.