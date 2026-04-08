В Госдуме предложили ввести годовой запрет на перепродажу телефонных номеров
Группа депутатов фракции КПРФ во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексеем Куринным внесла в нижнюю палату законопроект о регулировании перепродажи абонентских номеров. Это следует из документа, размещенного в думской электронной базе.
Авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральный закон «О связи». Согласно поправкам, оператор связи не сможет передавать абонентский номер новому владельцу ранее чем через год после расторжения договора с предыдущим абонентом.
Текущая практика допускает утечку персональных данных бывших владельцев номеров, рост мошеннических действий с использованием старых номеров, недовольство новых абонентов из‑за получения номеров с негативной историей, а также сложности идентификации личности при использовании государственных сервисов, поясняют депутаты.
Отмечается, что в настоящее время срок повторного выделения номера регулируется исключительно внутренними правилами операторов связи.
В январе полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области пресекла преступную схему, с помощью которой у граждан было похищено более 15 млн руб. По данным ведомства, злоумышленники с использованием специального ПО собирали номера телефонов, выставленные на продажу операторами. Их сообщник переоформлял номера на третьих лиц, после чего через мобильные приложения банков проверял наличие средств на привязанных счетах. При обнаружении денег их переводили на подконтрольные счета. Если денег не было, на предыдущего владельца оформляли кредит, который также похищали.