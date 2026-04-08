В Госдуме предложили ввести годовой запрет на перепродажу телефонных номеров

В январе полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области пресекла преступную схему, с помощью которой у граждан было похищено более 15 млн руб. По данным ведомства, злоумышленники с использованием специального ПО собирали номера телефонов, выставленные на продажу операторами. Их сообщник переоформлял номера на третьих лиц, после чего через мобильные приложения банков проверял наличие средств на привязанных счетах. При обнаружении денег их переводили на подконтрольные счета. Если денег не было, на предыдущего владельца оформляли кредит, который также похищали.