Астронавты Artemis II приводнились в Калифорнии после путешествия вокруг Луны
Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II успешно приводнился у побережья Сан-Диего в Калифорнии, завершив десятидневное историческое путешествие вокруг Луны. Как передает CNN, посадка произошла ровно в 20:07 по восточному времени. Командир экипажа Рид Уайзман доложил о стабильном состоянии всех четырех членов команды, назвав их «зелеными», что означает полный порядок.
За время полета астронавты установили новый рекорд, удалившись от Земли дальше, чем любой человек в истории, превзойдя достижение экипажа «Аполлона-13», установленное в 1970 г. Сразу после приводнения на место прибыли спасательные службы, которые обеспечили эвакуацию членов экипажа на борт десантного корабля USS John P. Murtha, где их ждала команда медиков.
По данным издания, всех четверых астронавтов доставили на борт с помощью вертолетов, что значительно ускорило процесс эвакуации. На кадрах трансляции было видно, как пилот Виктор Гловер и специалист миссии Кристина Кох, широко улыбаясь, покидали борт вертолета, а глава NASA Джаред Айзекман лично поприветствовал каждого из них объятиями.
В NASA отметили, что экипажу предстоит пройти медицинское обследование и специальные тесты на восстановление после длительного пребывания в невесомости. Уже в субботу астронавты вылетят в Хьюстон, где их ожидают встречи с семьями. Президент Дональд Трамп поздравил команду с успешным возвращением и пригласил их в Белый дом. Он также пообещал, что следующим шагом станет отправка человека на Марс.
Миссия Artemis II («Артемида-2») стартовала 1 апреля в 22:35 по восточному времени. Двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System с космическим кораблем Orion («Орион»), получившим для этой миссии название Integrity («Честность»), взлетела с площадки 39A Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде. Целью миссии стала проверка систем корабля «Орион» перед запланированной на 2028 г. высадкой на Луну. В ночь на 7 апреля «Орион» установил рекорд по дальности космического полета человека: корабль удалился от Земли на 406 788 км.