Астронавты Artemis II приводнились в Калифорнии после путешествия вокруг Луны

В NASA отметили, что экипажу предстоит пройти медицинское обследование и специальные тесты на восстановление после длительного пребывания в невесомости. Уже в субботу астронавты вылетят в Хьюстон, где их ожидают встречи с семьями. Президент Дональд Трамп поздравил команду с успешным возвращением и пригласил их в Белый дом. Он также пообещал, что следующим шагом станет отправка человека на Марс.