WhatsApp ответил на обвинения Дурова
WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) предоставляет сквозное шифрование по умолчанию для личных и групповых сообщений и резервных копий. Об этом заявила компания в X в ответ на критику основателя Telegram Павла Дурова.
«Это многое объясняет в Telegram – вы даже не пытаетесь делать и то, и другое, потому что это сложно», – ответили в компании.
Основатель Telegram заявлял, что шифрование в WhatsApp претендует на звание крупнейшего мошенничества в истории: якобы компания читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам.