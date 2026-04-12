Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Технологии /

WhatsApp ответил на обвинения Дурова

WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) предоставляет сквозное шифрование по умолчанию для личных и групповых сообщений и резервных копий. Об этом заявила компания в X в ответ на критику основателя Telegram Павла Дурова.

«Это многое объясняет в Telegram – вы даже не пытаетесь делать и то, и другое, потому что это сложно», – ответили в компании.

Основатель Telegram заявлял, что шифрование в WhatsApp претендует на звание крупнейшего мошенничества в истории: якобы компания читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам.

