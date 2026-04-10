Дуров: шифрование в WhatsApp может стать крупнейшим мошенничеством в истории
Шифрование в WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) претендует на звание крупнейшего мошенничества в истории, заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале в мессенджере.
«Несмотря на заявления компании, она читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам», – добавил бизнесмен.
Он подчеркнул, что шифрование Meta обмануло миллиарды пользователей. Мессенджер Telegram так никогда не делал и делать не будет, отметил Дуров.
9 апреля он написал в Х, что Евросоюз пытается усилить слежку в соцсетях и установить контроль над мессенджером, прикрывая свои действия лояльными неправительственные организации (НПО) и СМИ. По словам Дурова, европейский госаппарат считает мессенджер проблемой, потому что люди могут в частных группах Telegram обсуждать контент из других социальных сетей.
Дуров и раньше указывал на небезопасность WhatsApp. 26 января он писал, что, проанализировав, как WhatsApp реализует свое шифрование, его команда обнаружила множество уязвимостей. С его высказыванием согласился миллиардер и владелец платформы X Илон Маск.