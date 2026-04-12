Терешкова рассказала о значении Дня космонавтики
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова рассказала проекту «Космические старты», что невозможно описать в двух словах значение Дня космонавтики для нее.
По ее словам, это гордость за то, что Россия выжила после тяжелейшей войны, и через 16 лет Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос.
«Мы пели песню: “Раньше думай о Родине, а потом о себе”. Это была красивая молодежная песня, и мне кажется, мы должны больше работать с молодежью и показывать им и трудности, и то, что страна великая, что мы единый народ, и, независимо от национальности, мы должны вместе строить нашу страну», – отметила Терешкова.
11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым поздравил космонавтов и специалистов отрасли с наступающим Днем космонавтики и 65-летием полета Гагарина. Российский глава отметил, что космическая отрасль в России «чувствует себя уверенно», несмотря на то что в этой сфере за долгий период времени накопилось «достаточно проблем».
Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос 12 апреля 1961 г. Сейчас в эту дату в России ежегодно отмечается День космонавтики.