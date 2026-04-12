Путин: Гагарин осуществил мечту человечества и проложил людям дорогу к звездам
Россияне искренне гордятся тем, что их соотечественник, космонавт Юрий Гагарин 65 лет назад осуществил мечту человечества о покорении Вселенной и проложил людям дорогу к звездам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Заявление Путина зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров на концерте, приуроченном к 65-летию первого полета человека в космос, в Государственном Кремлевском дворце. В нем сказано, что полет Гагарина в космос открыл новую эпоху в истории цивилизации и стал одним из самых ярких событий XX столетия.
Президент указал, что космическая отрасль динамично развивается. Российские ракеты-носители и корабли обеспечивают надежную работу, совершенствуется орбитальная инфраструктура, наращивается спутниковая группировка и создаются перспективные системы.
«Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства», – подчеркнул Путин (цитата по ТАСС).
Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос 12 апреля 1961 г. Сейчас в эту дату в России ежегодно отмечается День космонавтики.