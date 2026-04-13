Россияне стали пользоваться азиатскими мессенджерами почти на 60% чаще
В пример издание приводит турецкий сервис BiP. В марте приложение нарастило активную месячную аудиторию (MAU) среди россиян на 105% до 1,68 млн уникальных пользователей. Корейский мессенджер KakaoTalk также увеличил показатель на 82%, российская аудитория достигла 436 400 человек. Количество пользователей из РФ в китайском WeChat выросло на 15% (1,15 млн) в марте.
По данным «Коммерсанта», спрос на альтернативные платформы в целом для пользователей из России увеличился на 50% за январь – март 2026 г. При этом самую яркую динамику показало отечественное приложение Telega (альтернативный клиент мессенджера Telegram). Его аудитория увеличилась на 160%, активно им пользуются 7,5 млн россиян.
9 апреля сообщалось, что приложение Telega было удалено из App Store.
Работу Telegram в России начали ограничивать с середины февраля. Операторы связи замедляют скорость доступа к ресурсу. Руководитель Content Review Сергей Половников говорил, что полная блокировка ресурса отличается тем, что домены и IP-адреса ресурса удаляются из Национальной системы доменных имен. Устройства в такой ситуации не могут найти ресурс и выдают ошибку.