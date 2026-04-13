Россияне стали пользоваться азиатскими мессенджерами почти на 60% чаще

Работу Telegram в России начали ограничивать с середины февраля. Операторы связи замедляют скорость доступа к ресурсу. Руководитель Content Review Сергей Половников говорил, что полная блокировка ресурса отличается тем, что домены и IP-адреса ресурса удаляются из Национальной системы доменных имен. Устройства в такой ситуации не могут найти ресурс и выдают ошибку.