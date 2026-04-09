Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Технологии

Приложение Telega удалили из App Store

Ведомости

Приложение Telega, неофициальный клиент мессенджера Telegram, не отображается в App Store, выяснили «Ведомости».

При попытке найти приложение по названию App Store пишет: «Ничего не найдено». О причинах удаления пока неизвестно. Сделать это могли как сами разработчики Telega, так и представители Apple.

Работу Telegram в России начали ограничивать с середины в февраля. Это происходит путем замедления скорости доступа к ресурсу со стороны операторов связи. Как отмечал руководитель Content Review Сергей Половников, полная блокировка ресурса отличается тем, что домены и IP-адреса ресурса удаляются из Национальной системы доменных имен (НСДИ). Устройства в такой ситуации не могут найти ресурс и выдают ошибку.

На фоне ограничений в России стал популярен альтернативный клиент мессенджера Telega.

