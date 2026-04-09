Приложение Telega удалили из App Store
Приложение Telega, неофициальный клиент мессенджера Telegram, не отображается в App Store, выяснили «Ведомости».
При попытке найти приложение по названию App Store пишет: «Ничего не найдено». О причинах удаления пока неизвестно. Сделать это могли как сами разработчики Telega, так и представители Apple.
Работу Telegram в России начали ограничивать с середины в февраля. Это происходит путем замедления скорости доступа к ресурсу со стороны операторов связи. Как отмечал руководитель Content Review Сергей Половников, полная блокировка ресурса отличается тем, что домены и IP-адреса ресурса удаляются из Национальной системы доменных имен (НСДИ). Устройства в такой ситуации не могут найти ресурс и выдают ошибку.
На фоне ограничений в России стал популярен альтернативный клиент мессенджера Telega.