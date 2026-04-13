Замглавы Минцифры: ИИ в России нужно подвергать цензуре

Искусственный интеллект в России, в отличие от человека, должен быть подвергнут цензуре, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов на форуме «ИИ: режим доверия».

«Людей у нас цензурировать нельзя, у них есть права. А вот конкретно искусственный интеллект – у него на входе и на выходе должны стоять цензуры, которые запрещают определенные запросы, вопросы», – сказал Шойтов (цитата по «РИА Новости»).

В феврале Верховный суд признал незаконным использование искусственного интеллекта для создания образа людей в предвыборной агитации кандидатов. 4 февраля ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ, обжаловавшего решение апелляционного суда о незаконности применения нейросетей в агитматериалах.

2 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ИИ может использоваться для формирования у населения РФ заданных ими воззрений и для погружения пользователей в «информационные пузыри».

