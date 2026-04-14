В России испытали технологию группового применения ударных дронов

По данным Ростеха, один оператор может управлять 10 беспилотниками. При этом распределяет задачи между ними нейросеть. Она отвечает за то, в какой очередности атакуют дроны и какой из них контролирует цель. Представители госкорпорации подчеркнули, что такая технология в перспективе может быть эффективна для преодоления ПВО противника.