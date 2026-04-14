В России испытали технологию группового применения ударных дронов
Технологию применения ударных дронов, которые были разработаны на базе беспилотников Supercam, испытали в режиме поиска целей, сообщил Ростех.
«Новый комплекс уже прошел предварительные испытания на полигоне. Аппараты успешно поразили ряд мишеней», – отметили в госкорпорации.
Доработка аппаратов дала дронам возможность обмениваться информацией о целях в автоматическом режиме. Так произошло и в ходе испытаний. После передачи данных одним беспилотником цель подтвердил человек-оператор. Все дроны группы поразили указанный объект.
По данным Ростеха, один оператор может управлять 10 беспилотниками. При этом распределяет задачи между ними нейросеть. Она отвечает за то, в какой очередности атакуют дроны и какой из них контролирует цель. Представители госкорпорации подчеркнули, что такая технология в перспективе может быть эффективна для преодоления ПВО противника.
В декабре 2025 г. в России была разработана и прошла испытания новая платформа для противодействия беспилотным летательным аппаратам, предназначенная для защиты гражданской инфраструктуры. В ее основе лежит комплекс «Юпитер», который первоначально создавался для организации воздушного движения беспилотников в регионах. Теперь он обеспечивает объединенное управление и обработку данных от различных средств наблюдения и контроля.