«Роскосмос» сообщил об увеличении высоты орбиты МКС на 440 метров
Орбиту Международной космической станции увеличили на 440 м. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
По данным госкорпорации, в 5:34 мск были включены двигатели корабля «Прогресс МС-32», пристыкованного к МКС. Они проработали 303 секунды и «подняли» станцию.
«Теперь высота орбиты МКС составляет 420,09 км над поверхностью Земли», – говорится в сообщении.
В «Роскосмосе» пояснили, что маневр необходим для обеспечения условий прибытия корабля «Союз МС-29» и посадки «Союза МС-28». В госкорпорации отметили, что за все время полета МКС осуществлено 392 коррекции высоты ее орбиты.
24 марта сообщалось, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-33» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме из-за нераскрывшейся антенны системы «Курс». Он доставил на станцию топливо, воду, продукты, оборудование и научную аппаратуру.